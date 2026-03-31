I numeri di Andrej Kostic con il Partizan Belgrado nella stagione in corso

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Andrej Kostic è un nuovo giocatore del Milan. I rossoneri, dopo aver flirtato con l'attaccante 2007 fin dal mercato di riparazione, hanno chiuso formalmente l'affare con il Partizan Belgrado in questi giorni, facendo arrivare il calciatore montenegrino a Milano per le visite mediche. L'acquisto sarà definito ufficialmente all'apertura del calciomercato estivo ma, secondo quanto viene riportato, il Diavolo si è assicurato Kostic pagando 3.5 milioni di euro più 4.5 di bonus, oltre che una % su futura vendita.

Andrej Kostic è un predestinato del calcio balcanico e una delle speranze più rosee del calcio montenegrino. A soli 19 anni, in questa stagione, con una maglia pesante e storica come quella del Partizan Belgrado, sta mettendo in fila numeri davvero importanti. Tra campionato, coppa serba e sei partite di qualificazioni europee a inizio stagione, Kostic ha giocato 34 partite, segnato 11 gol e messo a referto anche un assist. Un talento su cui il Milan potrà costruire, anche grazie all'apporto del progetto Milan Futuro.

IL COMUNICATO UFFICIALE

AC Milan è lieto di comunicare di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Andrej Kostic a partire dal 1° luglio 2026.

L'attaccante, nato nel 2007, arriva dal Fudbalski Klub Partizan e farà parte del Progetto Milan Futuro, dedicato alla crescita e allo sviluppo dei giovani talenti.