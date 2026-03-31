Verso Bosnia-Italia a Zenica: non ci sarà la goal line technology
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L'Italia di Rino Gattuso si gioca questa sera la qualificazione al Mondiale di questa estate in Canada, Messico e Stati Uniti nella finale dei playoff in casa della Bosnia. La gara si giocherà allo stadio Bilino Polje di Zenica che non è attrezzato per la goal line technology, dunque, nonostante l'importanza della partita, non ci sarà questa sera. Lo riferisce sportmediaset.it che spiega che le regole UEFA stabiliscono che il suo utilizzo dipende dalla scelta e dalla possibilità della federazione organizzatrice dell'incontro.
Queste le partite in programma stasera alle 20.45:
Bosnia-Italia
Kosovo-Turchia
Repubblica-Ceca Danimarca
Svezia-Polonia
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