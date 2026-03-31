Tottenham-De Zerbi: accordo imminente, ma i tifosi protestano per il caso Greenwood

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(ANSA) - LONDRA, 31 MAR - Dopo gli ultimi contatti, Roberto De Zerbi appare sempre più vicino alla panchina del Tottenham, nonostante le proteste di una parte della tifoseria degli Spurs, preoccupata non solo per la situazione sportiva della squadra, in piena zona retrocessione, ma anche per questioni legate ai valori del club. Il tecnico italiano è stato individuato come obiettivo prioritario per raccogliere l'eredità di Igor Tudor, che ha lasciato l'incarico da qualche giorno. Gli Spurs, in piena crisi, vogliono evitare il rischio di una clamorosa discesa in Championship e, allo stesso tempo, impostare un progetto di lungo periodo. Sul tavolo ci sarebbe un contratto quinquennale che renderebbe De Zerbi uno degli allenatori più pagati della Premier League. La trattativa - secondo l'unanimità della stampa britannica - è ormai in fase avanzata e coinvolge anche la definizione dello staff tecnico.

Il club londinese considera l'ex allenatore del Marsiglia l'unico candidato concreto, deciso a puntare su una scelta definitiva dopo una stagione segnata da cambi e incertezze. Parallelamente, però, cresce il malcontento tra alcuni gruppi di tifosi. Le critiche riguardano la gestione del caso Mason Greenwood - accusato in Inghilterra di violenza domestica e stupro nei confronti della sua compagna - durante l'esperienza di De Zerbi sulla panchina del Marsiglia. Le accuse non furono poi confermate in tribunale, ma una parte della tifoseria ritiene che l'allenatore abbia assunto una posizione troppo morbida verso il giocatore inglese, sempre difeso pubblicamente. (ANSA).