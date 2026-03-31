Nba Europe, il coinvolgimento dell'Eurolega favorisce l'Olimpia Milano ai danni di Milan e Inter

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Oggi è una giornata importante per il progetto Nba Europe che dovrebbe partire nel 2027: è infatti il giorno in scadrà il termine per presentare alla Nba le prime offerte non vincolanti per le franchigie della nuova lega di basket europeo. Gerry Cardinale, proprietario del Milan, è sempre stato in prima linea presenterà con ogni probabilità una proposta.

Lo riferisce La Gazzetta dello Sport in edicola stamattina che aggiunge che nelle ultime settimane c'è stato però un raffreddamento dell'entusiasmo per due motivi: prima di tutto per gli elevati costi dell'operazione (sia per l'acquisizione di una franchigia che per la gestione) e poi anche per il recente coinvolgimento dell'Eurolega che favorisce l'Olimpia Milano ai danni di Milan e Inter.