Verso Brasile-Croazia: Modric sarà titolare in mezzo al campo

vedi letture

Dopo aver giocato solo gli ultimi minuti dell'amichevole contro la Colombia, Luka Modric è pronto a tornare titolare nel centrocampo della Croazia che nella notte italiana tra martedì e mercoledì sarà impegnata contro il Brasile di Carlo Ancelotti. Il centrocampista del Milan farà coppia in mezzo al campo con il giocatore dell'Inter Petar Sucic.

Ecco, secondo Sportske Novosti, la probabile formazione della Croazia:

(4-2-3-1): Livaković; Jakić, Šutalo, Ćaleta-Car, Stanišić; Modrić, P. Sučić; Kramarić, Baturina, Perišić; Budimir.

PANCHINA: Pandur, Letica, Smolčić, Vušković, Pongračić, Erlić, Majer, Fruk, L. Sučić, Mario Pašalić, Marco Pašalić, Matanović, Musa, Moro, Vlašić.