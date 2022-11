Italia, i 26 convocati di Mancini per l'Albania: c'è Tonali

Fonte: tuttomercatoweb.com

Il commissario tecnico della Nazionale Roberto Mancini ha diramato la lista dei 26 convocati per il match amichevole di questa sera contro l'Albania. Solo due calciatori dei 28 presenti a Tirana non si accomoderanno in panchina: il portiere Ivan Provedel e il terzino Fabiano Parisi, alla sua prima esperienza in azzurro. Ecco l'elenco.

Portieri - Donnarumma, Meret, Vicario

Difensori - Di Lorenzo, Dimarco, Scalvini, Mazzocchi, Gatti, Acerbi, Bonucci, Bastoni.

Centrocampisti - Ricci, Verratti, Tonali, Pessina, Fagioli, Barella, Grifo, Zaniolo, Miretti.

Attaccanti - Pinamonti, Raspadori, Gnonto, Chiesa, Politano, Pafundi