Italia, i convocati definitivi: tre esclusi. Nessun giocatore del Milan

vedi letture

Luciano Spalletti ha diramato la lista definitiva dei convocati che rappresenteranno l'Italia a Euro 2024 che comincerà in Germania il prossimo 14 giugno. Rispetto alla lista iniziale sono stati esclusi il portiere della Lazio Ivan Provedel, il centrocampista del Torino Samuele Ricci e l'attaccante del Bologna Riccardo Orsolini. Ricordiamo che non ci sono giocatori del Milan nella Nazionale, per la prima volta in un grande torneo.

Questi i convocati di Spalletti:

PORTIERI

Donnarumma (Psg), Vicario (Tottenham), Meret (Napoli)

DIFENSORI

Bastoni (Inter), Bellanova (Torino), Buongiorno (Torino), Calafiori (Bologna), Cambiaso (Juventus), Darmian (Inter), Di Lorenzo (Napoli), Dimarco (Inter), Gatti (Juventus), Mancini (Roma)

CENTROCAMPISTI

Barella (Inter), Cristante (Roma), Fagioli (Juventus), Folorunsho (Verona), Frattesi (Inter), Jorginho (Arsenal), Pellegrini (Roma)

ATTACCANTI

Chiesa (Juventus), El Shaarawy (Roma), Raspadori (Napoli), Retegui (Genoa), Scamacca (Atalanta), Zaccagni (Lazio)