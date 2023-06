Italia, i convocati di Mancini per la Nations League: out anche Florenzi

MilanNews.it

Roberto Mancini, CT della Nazionale Italiana, ha diramato la lista dei 23 convocati per le final four di Nations League che gli Azzurri giocheranno a partire dal 15 giugno prossimo. Dopo che nelle pre selezioni erano stati lasciati fuori Tonali (che andrà all'Europeo under 21) e Calabria, adesso anche Alessandro Florenzi è stato tagliato dal commissario tecnico. La lista completa:

PORTIERI

Donnarumma (Psg), Vicario (Empoli), Meret (Napoli)

DIFENSORI

Acerbi (Inter), Bastoni (Inter), Bonucci (Juventus), Darmian (Inter), Di Lorenzo (Napoli), Dimarco (Inter), Spinazzola (Roma), Toloi (Atalanta)

CENTROCAMPISTI

Barella (Inter), Cristante (Roma), Frattesi (Sassuolo), Jorginho (Arsenal), Pellegrini (Roma), Verratti (Psg), Zaniolo (Galatasaray)

ATTACCANTI

Chiesa (Juventus), Gnonto (Leeds United), Immobile (Lazio), Raspadori (Napoli), Retegui (Tigre)