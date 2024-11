Italia, i convocati di Spalletti: nessun rossonero, Gabbia out per infortunio

L'Italia è pronta a giocarsi l'accesso alle Final Four di Nations League nell'imminente pausa nazionali che comincerà al termine di questo weekend. Gli Azzurri sfideranno prima il Belgio e poi la Francia. Tra i convocati di Luciano Spalletti, diramati nel pomeriggio di oggi, non figura nessun giocatore del Milan. Non una grande novità, in realtà, specialmente dopo che Matteo Gabbia, l'unico veramente convocabile al momento, si è fermato per infortunio negli scorsi giorni.

ECCO I 23 CONVOCATI PER LE SFIDE CONTRO BELGIO E FRANCIA

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain), Alex Meret (Napoli), Guglielmo Vicario (Tottenham);

Difensori: Alessandro Bastoni (Inter), Alessandro Buongiorno (Napoli), Andrea Cambiaso (Juventus), Pietro Comuzzo (Fiorentina), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Caleb Okoli (Leicester), Nicolò Savona (Juventus), Destiny Udogie (Tottenham);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Davide Frattesi (Inter), Niccolò Pisilli (Roma), Samuele Ricci (Torino), Nicolò Rovella (Lazio), Sandro Tonali (Newcastle);

Attaccanti: Moise Kean (Fiorentina), Daniel Maldini (Monza), Giacomo Raspadori (Napoli), Mateo Retegui (Atalanta).