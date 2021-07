Italia in semifinale, Baresi: "Determinazione e orgoglio, un applauso agli Azzurri"

Gli Azzurri battono il Belgio per 2-1 e volano in semifinale, l'entusiasmo in Italia è alle stelle. Franco Baresi, leggenda rossonera, commenta così la grande prestazione dei ragazzi di Mancini: "Determinazione e orgoglio, siamo in semifinale. Un applauso agli Azzurri".

