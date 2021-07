Italia-Inghilterra, l'avvicinamento del Milan ricordando le leggende rossonere di queste nazionali

In avvicinamento alla sfida di questa sera tra Italia e Inghilterra, valevole per la finale degli Europei 2021, il Milan ha pubblicato un video con alcune immagini degli inglesi rossoneri e degli italiani ex Milan. Con una raccolta di immagini e di ricordi, il Milan ha quindi voluto pubblicare il proprio personale in avvicinamento a questa sfida.

#ITA 🆚 #ENG: geared up already?

Hateley, Gattuso and Balotelli: what have they got in common with tonight's #Euro2020 final?



Questi tre ex rossoneri hanno qualcosa in comune, legato alla Finale dell'Europeo di stasera... #SempreMilan pic.twitter.com/tSDde4ceTZ