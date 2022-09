Italia-Inghilterra, le pagelle di Pobega: buon ingresso in mezzo al campo

MilanNews.it

Nella sfida tra Italia e Inghilterra di ieri sera, giocata a San Siro, c'è stato spazio anche per Tommaso Pobega che al 18° del secondo tempo ha sostituito uno spento Barella, aggiungendo muscoli in mezzo al campo. Gazzetta, CorSport e Stampa sono concordi nell'assegnare la sufficienza al centrocampista del Milan: "In mezzo è uno che si sente"; "Aggiunge fisico quando servono sportellate"; "Entra con coraggio".