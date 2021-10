Italia, la Spagna perde Pedri per la Nations League: Luis Enrique convoca Mendez

Luis Enrique ha convocato Brais Méndez per la fase finale della Nations League. Dopo aver diramato due giorni fa la lista dei convocati, il ct della Spagna ha dovuto fare i conti con l'infortunio rimediato da Pedri e ha operato un cambio in lista inserendo il centrocampista classe '97 del Celta Vigo. La Spagna mercoledì sera affronterà gli azzurri di Mancini in semifinale a San Siro.