Italia, Mancini: "Credo che si possa far tornare un po' di gente allo stadio"

Il ct della Nazionale Roberto Mancini ha parlato a Rai Sport in vista della sfida di questa sera contro la Moldavia: "1000 tifosi stasera al Franchi? E' buono, ma la speranza è che al più presto tornino molte persone a vedere le nostre partite".

Contagiati in U21?

"Può capitare a tutti. Quando si è in gruppo può capitare. Speriamo si fermino a due e possano giocare col resto della squadra".

In Italia ci si divide tra ottimisti e pessimisti per quanto riguarda il Covid, lei da che parte si arruola?

"Io non posso essere arruolato da nessuna parte. Io decido per me ed è difficile che qualcosa mi condizioni. Credo che la situazione di oggi non sia quella di marzo, è totalmente cambiata. L'Italia è la Nazione migliore in questo senso. Penso che ci siano troppi pessimisti. Il calcio come la vita deve andare avanti e penso che si possa iniziare a riportare un po' di gente allo stadio. La gente rispetterebbe questo tipo di situazione".

La Nazionale è diventata un modello?

"Siamo riusciti a costruire una squadra che gioca bene a calcio e che cerca di far e un buon calcio e propositivo. Siamo felici di questo. Tutti i ragazzi vengono volentieri e si divertono. E' importante".

Ci sono delle squadre che avranno più convocati perché il sistema di gioco è simile al vostro?

"Cerchiamo di chiamare tutti gli italiani, che non sono tanti nel nostro campionato. Chiamiamo quelli che possono andare bene nel nostro sistema di gioco. Nel Sassuolo ci sono tanti giovani che giocano bene al calcio".

Caputo però non è giovane...

"Caputo ha fatto tanti gol nella sua carriera e penso che meriti di essere qua in questo momento".