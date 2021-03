Italia, Mancini valuta Toloi per l'Europeo 2021

Rafael Toloi verrà convocato da Mancini per le sfide della Nazionale italiana contro Irlanda del Nord, Bulgaria e Lituania, valide per le qualificazioni a Qatar 2022. Il ct, avendo solo questa occasione per guidare la squadra prima dell'Europeo della prossima estate, vuole capire se l'atalantino, diventato convocabile a febbraio dopo aver ottenuto la cittadinanza italiana, possa diventare un'arma in più a livello difensivo in vista della competizione europea. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.