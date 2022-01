Italia, primo allenamento per Balotelli e Joao Pedro

(ANSA) - FIRENZE, 26 GEN - Primo allenamento del 2022 per gli azzurri a Coverciano in occasione dello stage chiesto e ottenuto da Roberto Mancini in questa settimana di sosta del campionato. 36 i convocati più gli infortunati Bonucci e Pellegrini, quasi due ore di lavoro nel corso delle quali il ct con i suoi collaboratori (fra i quali Daniele De Rossi, tornato nello staff tecnico azzurro) ha fatto svolgere esercitazioni tecnico-tattiche suddividendo i giocatori in tre gruppi: Balotelli ha lavorato fra gli altri con Zaniolo, Joao Pedro (uno dei volti nuovi) con Berardi, Immobile e Insigne. L'altro italo-brasiliano Luiz Felipe non si è allenato, mentre Biraghi ha lasciato il ritiro azzurro, in quanto indisponibile. Modulo di base il 4-3-3. ma Mancini durante la conferenza stampa ha fatto capire di essere pronto a lavorare anche su situazioni differenti. Domani altro allenamento preceduto da riunione e sessione video mentre venerdì, prima dello sciogliete le righe, gli azzurri sosterranno una partitella in famiglia. (ANSA).