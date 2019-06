Italia-Spagna U21, le formazioni ufficiali: Cutrone parte dalla panchina

Sono state comunicate le formazioni ufficiali di Italia-Spagna U21, match d’esordio dell’Europeo di categoria che si disputerà tra Italia e San Marino. Per gli azzurri formazione ricca di qualità soprattutto in attacco, con il tridente Zaniolo-Kean-Chiesa. Gli spagnoli di De La Fuente replicano con un 4-1-4-1 con il napoletano Fabian Ruiz titolare in difesa e l’attacco affidato a Unai Simon. Ecco le formazioni nel dettaglio:

Italia U21 (4-3-3): Meret; Calabresi, Mancini, Bonifazi, Dimarco; Barella, mandragora, Pellegrini; Zaniolo, Kean, Chiesa. All.: Di Biagio

Spagna U21 (4-1-4-1): Mayoral; Oyarzabal, Fabian Ruiz, Ceballos, Soler; Zubeldia; Aaron Martin, Jorge Meré, Vallejo, Marin Aguirregabiria; Unai Simon. All.: De La Fuente