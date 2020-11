Italia, stasera amichevole contro l'Estonia: Tonali titolare in mezzo al campo

Stasera l'Italia scenderà in campo a Firenze in amichevole contro l'Estonia. Il ct Roberto Mancini, che non sarà in panchina a causa del Covid-19, dovrebbe dare spazio dal primo minuto in mezzo al campo al rossonero Sandro Tonali. Questa la probabile formazione azzurra secondo il Corriere della Sera: (4-3-3) Sirigu; D'Ambrosio, Di Lorenzo, Bastoni, Emerson; Soriano, Tonali, Gagliardini; Bernardeschi, Lasagna, Grifo.