Italia, stasera azzurri in campo contro la Bosnia a Firenze: Donnarumma titolare

Stasera, l'Italia di Roberto Mancini torna in campo e lo fa a Firenze contro la Bosnia di Dzeko in un match valido per la prima giornata della Nations League. Tra i pali della porta azzurra ci sarà dal primo minuto Gigio Donnarumma, unico rossonero convocato dal ct. Questa la probabile formazione italiana: Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Biraghi; Pellegrini, Sensi, Barella; Chiesa, Belotti, Insigne.