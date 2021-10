Italia, stasera inizia il raduno per la Nations League: ritrovo fissato ad Appiano Gentile

Inizia stasera con il raduno in programma al Suning Training Centre di Appiano Gentile la marcia di avvicinamento della Nazionale alla fase finale della UEFA Nations League. Da domani, come riporta il sito ufficiale della FIGC, gli Azzurri inizieranno a preparare la sfida di mercoledì con la Spagna, replay della semifinale di EURO 2020 che vide l’Italia superare le Furie Rosse ai calci di rigore dopo una partita sofferta, probabilmente la più complicata nella trionfale cavalcata europea. Sono oltre 31.000 i biglietti già venduti per il match, ne restano circa 2.000 a disposizione dei tifosi, che avranno tempo per acquistare i tagliandi fino alla serata di domani sul sito uefa.com.

Per la fase finale di Nations League Mancini dovrà fare a meno di Ciro Immobile: l’attaccante della Lazio, infortunatosi giovedì in occasione della gara di Europa League con la Lokomotiv Mosca, non potrà rispondere alla convocazione. La FIGC ha trasmesso alla UEFA la documentazione relativa all’indisponibilità di Immobile e la richiesta di sostituirlo con Moise Kean nella lista dei 23 convocati.