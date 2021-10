Italia-Svizzera, sono già quasi 24.000 i biglietti venduti

Cresce la febbre per Italia-Svizzera che si giocherà a Roma il 12 novembre alle ore 20.45. Questo match è un vero e proprio spareggio per accedere direttamente ai Mondiali in Qatar del prossimo anno. La FIGC ha comunicato che nei primi e giorni di vendita dei biglietti, sono già circa 24.000 i tagliandi venduti. Numeri che confermano la grande attesa per un match decisivo per la squadra allenata da Roberto Mancini. Ricordiamo che Italia e Svizzera sono appaiate in testa al Gruppo C a quota 14 punti.