Italia U17, i convocati per il torneo 4 Nazioni: ci sono due rossoneri

Dal primo settembre l'italia under 17 sarà impegnata nel consueto torneo 4 Nazioni che la vedrà opposta ad Israele, Belgio e Germania a Duisburg. Raduno fissato per domenica e partenza programmata il giorno seguente. Una serie di test in vista della prima fase di qualificazione agli Europei di categoria che prenderà avvio il 27 ottobre in Irlanda del Nord.

Bernardo Corradi ha convocato 22 giocatori nati nel 2005, tranne Simone Pafundi (Udinese):

Portieri

Alessandro Calligaris (Inter), Paolo Raimondi (Inter)

Difensori

Mike Aidoo (Inter), Luigi D’Avino (Napoli), Fabio Chiarodia (Werder Brema), Mattia Malaspina (Milan), Filippo Calixte Mane (Sampdoria), Alessio Piantedosi (Milan), Alessandro Milani (Lazio), Nicolò Serra (Torino)

Centrocampisti

Luca Di Maggio (Inter), Luca Lipani (Genoa), Vincenzo Onofrietti (Borussia Dortmund ), Tommaso Ricordi (Inter), Aaron Ciammaglichella (Torino), Paolo De Angelis (Roma )

Attaccanti

Simone Pafundi (Udinese ), Kevin Bruno (Sassuolo), Alessandro Bolzan (Roma), Valentin Carboni (Inter), Enoch Owusu (Inter), Giacomo Marconi (Parma).