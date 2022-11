MilanNews.it

In attesa di conoscere il proprio destino europeo, la Nazionale Under 19 ha superato a Coverciano, con un rotondo 3-0, i pari età dell’Ungheria nella prima delle due amichevoli in programma tra queste due squadre. Per gli azzurrini doppietta di Luis Hasa e rete di Samuele Vignato.