Italia U19, azzurri sconfitti 3-2 contro l'Ucraina: i ragazzi di Corradi mantengono lo stesso il primo posto nel girone

L’Italia U19 ha sfidato e perso per 3-2 contro l’Ucraina nella terza giornata della fase a girone degli Europei di categoria. Dopo aver battuto la Norvegia (2-1) ed i padroni di casa dell’Irlanda del Nord (3-0), l’Italia Under 19 torna in campo per la sua terza partita nella fase a gironi dei Campionati Europei. Contro gli Ucraini, i ragazzi di mister Corradi hanno perso 3-2 al termine di una gara divertente e molto equilibrata, che non rovina soprattutto la prima posizione nel girone. Per l'Ucraina a segno Ponomenko su rigore, Synchuk e Krevsun, mentre nelle fila azzurre hanno segnato la propria marcatura Ebone e Romano, una rete per tempo.

Per quanto riguarda i giovani rossoneri impiegati nel corso della gara, oltre ai titolari Magni e Sia è subentrato anche il terzino Bartesaghi nel finale di match. Ad attendere l'Italia la semifinale sabato contro Spagna o Francia.