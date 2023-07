Italia U19: Bozzolan è il secondo rossonero a laurearsi Campione d'Europa

L'Italia U19 nella serata di domenica ha trionfato in quel di Malta nella finalissima dell'Europeo di categoria, vincendo contro il Portogallo per 1-0. Tra i nuovi Campioni d'Europa anche Andrea Bozzolan, terzino del Milan primavera di Ignazio Abate. Il giovane classe 2004 è il secondo rossonero a vincere l'Europeo under 19 dopo che nel 2003, nella prima vittoria degli azzurri in questa competizione, tra i convocati c'era l'allora giocatore del settore giovanile del Milan Mirko Stefani.