Italia U20, convocato Daniel Maldini per il torneo 8 Nazioni

Due sfide che si rinnovano, tre scuole calcistiche, tra le più prestigiose al mondo, che si confrontano. L’Italia Under 20 si appresta ad affrontare i pari età dell’Inghilterra (7 ottobre, alle 20) e del Portogallo (12 ottobre, alle 15) nell’ambito del Torneo 8 Nazioni che, dopo aver esaurito gli incontri di settembre, mette in campo la seconda tornata di ottobre con una serie di match dall’indiscussa valenza tecnica e spettacolare. Gli Azzurrini, a settembre, si sono già aggiudicati i tre punti del primo match vinto a Lomza contro la Polonia (2-0) e Alberto Bollini ha convocato oggi 25 giocatori per affrontare i due prossimi impegni. Tra questi ultimi, una novità: l’attaccante della Juventus Emanuele Pecorino risponde alla prima chiamata in Azzurro.

Il programma prevede l’inizio del raduno al Centro Tecnico di Coverciano domenica 3 ottobre e la partenza per raggiungere Chesterfield, tre giorni dopo: la partita contro l’Inghilterra è fissata per giovedì 7 ottobre alla 19 locali (20 italiane). Il giorno dopo, la Nazionale Under 20 farà rotta verso il CPO di Formia dove continuerà la sua preparazione fino al 12 ottobre quando, alle 15.00, giocherà il secondo match contro il Portogallo al ‘Benito Stirpe’ di Frosinone.

“Due partite di cartello, un confronto con due scuole – sottolinea Bollini - che fanno cose importanti nel calcio giovanile, sia in termini di investimento che di impegno in risorse tecniche. Due ottimi test che affronteremo cercando di riconfermare - conclude il tecnico Azzurro - la filosofia di gioco e lo spirito di squadra espressi con la bella vittoria contro la Polonia a Lomza gli inizi di settembre”.

Il cammino delle avversarie. Alle spalle dell’Inghilterra, il match giocato in casa contro la Romania lo scorso 6 settembre e vinto 6-1. Il Portogallo ha affrontato e persa di misura (2-1) la gara esterna con la Romania il 2 settembre e pareggiato (0-0) con la Polonia il 7 settembre.

Le prime due edizioni del Torneo 8 Nazioni, quella del 2018 e del 2019 sono state vinte rispettivamente dalla Germania e dall’Olanda.

Elenco dei convocati

Portieri: Ludovico Gelmi (Feralpisalò), Giovanni Garofani (Juventus), Filippo Rinaldi (Aquila Montevarchi);

Difensori: Devid Eugene Bouah (Teramo), Tommaso Barbieri (Juventus), Davide Angelo Ghislandi (Turris), Nicolò Armini (Piacenza), Christian Dalle Mura (Cremonese); Mattia Viti (Empoli), Fabio Ponsi (Modena), Allessandro Pio Ricci (Juventus);

Centrocampisti: Edoardo Bove (Roma), Emmanuel Gyabuaa (Perugia), Tommaso Milanese (Alessandria), Alessandro Bianco (Fiorentina), Giuseppe Leone (Juventus), Alessandro Cortinovis (Atalanta), Franco Daryl Tongya Heubang (Olimpique Marsiglia);

Attaccanti: Daniel Maldini (Milan), Gaetano Pio Oristanio (Volendam), Gianmarco Cangiano (Bologna), Nikola Sekulov (Juventus), Emanuele Pecorino (Juventus), Giuseppe Di Serio (Benevento), Nicolò Cudrig (Juventus).

Staff: Allenatore, Alberto Bollini; Capo Delegazione, Evaristo Beccalossi; Vice Allenatore, Enrico Battisti; Preparatore Atletico, Marco Montini; Preparatore Portieri, Graziano Vinti; Match Analyst:, Francesco Donzella; Nutrizionista, Cristian Petri; Medici, Matteo Vitali, Luca Labianca e Emanuele Fabrizi; Fisioterapisti, Tommaso Cannata e Andrea Cantera; Segretario, Guglielmo Cammino; PCO, Giulia Taccari.

Torneo 8 Nazioni, le partecipanti: Polonia, Italia, Romania, Portogallo, Repubblica Ceca, Germania, Inghilterra, Norvegia.