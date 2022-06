Italia U21, basta un pareggio per l'Europeo 2023. Altrimenti, playoff a settembre

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

All'Italia Under 21 oggi servirà l’ultimo passo, anche un punticino e basta, per guadagnare l’accesso all’Europeo di Georgia e Romania, l’estate prossima. La Nazionale del ct Paolo Nicolato ha di fronte l’ultimo ostacolo, l’Irlanda già battuta a domicilio all’andata (gol di Lucca e Cancellieri) e già sicura, come noi, dell’accesso agli spareggi come seconda classificata: per i verdi - ricorda La Gazzetta dello Sport - è la prima volta nella loro storia che raggiungono i playoff, e potrebbero essere contenti così, per gli azzurri sarebbe una delusione che non renderebbe merito al lavoro di questo ciclo.

E se non vinciamo il girone? Come le altre seconde, giocheremo un playoff a settembre, tra il 19 e il 27 (otto squadre per 4 posti, la migliore seconda si qualifica direttamente, a oggi la Svizzera). Il sorteggio degli spareggi si terrà il 21 giugno. A quadro completo, il 18 ottobre ci sarà il sorteggio dei gironi.