Italia U21, Colombo: "Doppietta? Emozione incredibile ma devo migliorare in tutto"

Lorenzo Colombo, attaccante del Milan in prestito al Lecce, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla FIGC per analizzare la sfida vinta dall'Italia Under 21 contro l'Ucraina: "La doppietta? Un'emozione incredibile, speriamo di segnare anche quando conta di più. Su cosa devo migliorare? Penso di dover migliorare su tutto. Sto lavorando tanto sul gioco spalle alla porta, devo ancora fare uno step importante sui movimenti in profondità. Mi manca uno step in più".