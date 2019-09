Italia U21, contro il Lussemburgo ci sarà l'esordio assoluto per Plizzari

Esordio assoluto per Alessandro Plizzari, portiere di proprietà del Milan, con l'Italia Under 21. Il classe 2000, in prestito secco al Livorno in questa stagione, difenderà i pali degli Azzurrini nella prima partita del gruppo 1 di qualificazione agli Europei del 2021. Parte dalla panchina, invece, Matteo Gabbia. Ecco la formazione ufficiale della squadra allenata da Nicolato, in campo alle 18.30:

ITALIA U21 (4-3-3) : Plizzari; Delprato, Marchizza, Bastoni, Sala; Zaniolo, Carraro, Locatelli (C); Kean, Pinamonti, Scamacca.

A disposizione: Carnesecchi (GK), Adjapong, Tripaldelli, Gabbia, Frattesi, Ranieri, Tumminello, Sottil, Zanellato. Allenatore: Paolo Nicolato.