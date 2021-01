Italia U21, girone qualificazione Euro 2023: Svezia, Irlanda, Bosnia, Montenegro, Lussemburgo

Si è svolto questa mattina a Nyon il sorteggio dei gironi di qualificazione al Campionato Europeo Under 21 del 2023. L’Italia, testa di serie al sorteggio, è stata inserita nel Gruppo F e dovrà vedersela con i pari età di Svezia, Repubblica d’Irlanda, Bosnia Erzegovina, Montenegro e Lussemburgo. Le vincenti dei 9 gruppi e la seconda migliore classificata si qualificheranno per la fase finale, che sarà ospitata nell’estate del 2023 da Georgia e Romania, mentre le altre 8 seconde si giocheranno nei play off i restanti 4 pass per l’Europeo. Le qualificazioni si disputeranno da marzo 2021 a giugno 2022, con i play off in calendario nel settembre 2022. Il torneo continentale determinerà anche le nazionali che prenderanno parte ai Giochi Olimpici di Parigi 2024.

Ma prima l’Italia sarà impegnata nella fase finale del Campionato Europeo del 2021, un torneo dal format inedito con un secondo step a marzo prima dell’ultimo atto in programma a giugno, quando le 8 nazionali rimaste in corsa si giocheranno il titolo in gare ad eliminazione diretta. La squadra di Paolo Nicolato sarà impegnata il 24 marzo a Celje con la Repubblica Ceca, il 27 a Maribor affronterà la Spagna e il 30 marzo ancora a Maribor se la vedrà con i padroni di casa della Slovenia. Le prime due classificate dei quattro gironi staccheranno il pass per la fase finale ad eliminazione diretta, in programma in Ungheria e Slovenia dal 31 maggio al 6 giugno.

I gironi di qualificazione del Campionato Europeo Under 21 del 2023

Gruppo A: Croazia, Austria, Norvegia, Finlandia, Azerbaigian, Estonia

Gruppo B: Germania, Polonia, Israele, Ungheria, Lettonia, San Marino

Gruppo C: Spagna, Russia, Slovacchia, Irlanda del Nord, Lituania, Malta

Gruppo D: Portogallo, Grecia, Islanda, Bielorussia, Cipro, Liechtenstein

Gruppo E: Olanda, Svizzera, Bulgaria, Galles, Moldova, Gibilterra

Gruppo F: ITALIA, Svezia, Repubblica d’Irlanda, Bosnia Erzegovina, Montenegro, Lussemburgo

Gruppo G: Inghilterra, Repubblica Ceca, Slovenia, Albania, Kosovo, Andorra

Gruppo H: Francia, Serbia, Ucraina, Macedonia del Nord, Isole Faroe, Armenia

Gruppo I: Danimarca, Belgio, Turchia, Scozia, Kazakistan