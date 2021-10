Italia U21, Lucca non basta: 1-1 beffa contro la Svezia. 90 minuti per Tonali

Si è conclusa con una beffa il match odierno dell'Italia U21. All'U-Power Stadium di Monza, gli Azzurrini di Nicolato erano passati in vantaggio nel finale del primo tempo con il primo goal in nazionale di Lorenzo Lucca, per poi sprecare diverse occasione per il raddoppio nella ripresa; come spesso accade, dunque, è arrivata la doccia fredda con il pareggio svedese firmato da Prica al 93esimo.

90 minuti e un giallo per capitan Tonali, 81 per il prodotto del settore giovanile rossonero Lorenzo Colombo.