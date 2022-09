Italia U21, Nicolato: "Dobbiamo migliorare sotto l'aspetto della finalizzazione"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Paolo Nicolato, Commissario Tecnico dell'Italia Under 21, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di Rai Sport al termine dell'amichevole internazionale, che ha visto gli Azzurrini perdere 2-0 contro i pari categoria dell'Inghilterra (Italia U21 vs Inghilterra U21 0-2) presso lo Stadio Adriatico "Giovanni Cornacchia" di Pescara: "Fa parte della casualità dello sport. Abbiamo giocato contro una squadra forte. Nonostante la giovane età abbiamo provato a giocare malgrado un inizio complicato. Volevamo una partita difficile, l'abbiamo avuta. I ragazzi mi sono piaciuti sia in fase di possesso che di non possesso. La differenza, poi, è stata negli ultimi 30m, come succede a questo livello nel calcio. Dobbiamo migliorare sotto l'aspetto della finalizzazione. Mi è piaciuto, però, lo spirito che ha avuto la squadra. Questa è una sconfitta che mi soddisfa più di tante altre vittorie".