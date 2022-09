Italia U21: Pellegri, Cittadini e Plizzari lasciano il gruppo azzurro dopo la sfida all'Inghilterra

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo la sfida di ieri contro l'Inghilterra, l'Under 21 di mister Paolo Nicolato è scesa in campo per una seduta di scarico in vista dell'amichevole di lunedì contro il Giappone. Nell'ottica di una riduzione della rosa in vista della seconda gara, hanno lasciato il ritiro il portiere Alessandro Plizzari, il difensore Giorgio Cittadini e l'attaccante Pietro Pellegri, che fanno rientro ai rispettivi club di appartenenza.