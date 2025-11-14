Italia U21 rimontata nel finale: minuti per Bartesaghi e Camarda

vedi letture

Un pomeriggio da incubo per l'Italia U21 che, nel big match del suo girone di qulificazione a Euro U21 contro la Polonia a Stettino in trasferta, conduceva per 1-0 grazie al gol di Pisilli fino al minuto 83. Poi due ripartenze letali polacche hanno ribaltato tutto in tre minuti tra l'83° e l'86°: le reti firmate da due ingressi dalla panchina come Bogacz e Kuziemka. Ora il percorso degli Azzurrini del CT Silvio Baldini diventa in salita con la squadra che dovrà resituire il favore fra 11 mesi in Italia nella gara di ritorno che sarà anche l'ultima del gruppo.

Per Davide Bartesaghi partita non semplice: il terzino è partito titolare ed è rimasto in campo per 90 minuti, molti dei quali sono stati giocati con la spada di Damocle di un cartellino giallo sulla testa. Anche Francesco Camarda, centravanti del Lecce in prestito dal Milan, ha giocato dal primo minuto ma è stato sostituito dopo il vantaggio Azzurro al minuto 75. Infine c'è anche Kevin Zeroli, in prestito al Monza, che però non è stato convocato per questa gara: vedremo se ci sarà spazio per lui nella prossima, il 18 novembre, in Montenegro.