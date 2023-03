MilanNews.it

Vittoria per l'Italia Under 21, che ha superato per 3-1 l'Ucraina in amichevole. Gli azzurrini sono stati trascinati da Lorenzo Colombo, attaccante di proprietà del Milan in prestito al Lecce, che ha realizzato una doppietta. L'altra rete dell'Italia invece è stata segnata da Lovato.