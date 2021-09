Italia Under 16, i convocati per la doppia amichevole con la Svizzera: presenti anche tre giovani rossoneri

Primi impegni ufficiali per la Nazionale Under 16 che, dopo lo stage organizzato a fine agosto con 43 Azzurrini classe 2006, scenderà in campo presso il Centro Sportivo ‘Villaggio Azzurro’ di Novarello a Granozzo con Monticello (NO) per una doppia amichevole con la Svizzera.

Sono 23 i calciatori convocati per le due sfide con i pari età elvetici, in programma martedì 21 settembre (ore 15.30) e giovedì 23 settembre (ore 11). Gli Azzurrini si raduneranno a Novarello venerdì 17 settembre per sostenere il giorno seguente le prime due sedute di allenamento agli ordini del tecnico Daniele Zoratto.

L’elenco dei convocati

Portieri: Tommaso Martinelli (Fiorentina), Manuel Moretta (Parma), Francesco Tommasi (Inter);

Difensori: Pietro Asiatico (Atalanta), Luca Barani (Sassuolo), Karim El Dib (Fiorentina), Emanuele Alessandro Granziera (Inter), Nicolò Meringolo (Juventus), Cristian Previtali (Atalanta), Gabriel Ramaj (Atalanta), Matteo Tezzele (Milan);

Centrocampisti: Giacomo De Pieri (Inter), Daniel Fois (Inter), Tommaso Mancioppi (Milan), Mattia Mannini (Roma), Leonardo Mendicino (Atalanta), Valdes Ngana (Juventus), Marco Romano (Genoa), Jacopo Simonetta (Spal);

Attaccanti: Manuel Giuseppe Pisano (Juventus), Federico Ragnoli Galli (Atalanta), Filippo Scotti (Milan), Matteo Spinaccé (Inter).

Staff – Tecnico: Daniele Zoratto; Assistente tecnico: Davide Cei; Preparatore atletico; Marco Montini; Preparatore dei portieri: Fabrizio Capodici; Medici: Dario Fioravanti e Valerio Andreozzi; Fisioterapista: Marco Di Salvo; Segretario: Giulio Massi.