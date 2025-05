Italiano resta il preferito: Milan pronto a convincerlo con un ricco triennale

Il Milan, dopo aver definito il nuovo direttore sportivo (Tare, atteso all’inizio della prossima settimana), si concentrerà sulla scelta del nuovo allenatore. Tra i nomi sulla lista ci sono tre candidati, due dei quali ancora legati ad altri club. Tra questi, scrive La Gazzetta dello Sport, c’è Vincenzo Italiano, reduce dalla vittoria della Coppa Italia con il Bologna, che ha già avuto un incontro con i dirigenti rossoblù per discutere il futuro.

Il Milan lo apprezza per il suo stile di gioco offensivo e vincente, in linea con la tradizione rossonera. Tuttavia, il Bologna vuole trattenerlo e ha avviato colloqui per un rinnovo fino al 2028, con una proposta economica di circa 2,5 milioni più bonus. Italiano sembra orientato a restare, ma ha chiesto qualche giorno per riflettere. Nonostante l’ottimismo del Bologna, si legge, il Milan resta alla finestra, pronto a intervenire se la trattativa per il rinnovo dovesse complicarsi. Il Milan gli proporrebbe un contratto ricco di almeno tre anni.

Se invece lo spazio non si aprirà, il Milan continuerà a seguire piste alternative. Allegri non può essere considerato un piano B, anzi. Semplicemente una pista diversa, con maggiore esperienza ma meno appeal sul piano del gioco. Oppure, come terza opzione, ecco De Zerbi, oggi al Marsiglia