Un solo trofeo dal 2013: continua il periodo storico nero del Manchester Utd

vedi letture

I tempi di sir Alex Ferguson sembrano sempre più lontani. Quei tempi in cui il Manchester United vinceva e dominava in patria e in giro per tutta l'Europa, portando a casa Premier League e trofei internazionali. Oggi in casa Red Devils è tempo della delusione e delle recriminazioni, da domani si comincerà a programmare il futuro. Ma intanto la storia è lì, pronta a parlare e a raccontare una fastidiosa verità.

Quella che è considerata la squadra più gloriosa d'Inghilterra oggi sta vivendo un periodo di profonda difficoltà. Un periodo che dura da anni oramai, con l'addio del leggendario tecnico scozzese che rappresenta uno spartiacque decisivo in cui solo José Mourinho è riuscito a metter bocca. Era il 2016-2017, finale di Stoccolma contro l'Ajax, quando lo Special One guidò lo United al trionfo in Europa League. Per quello che di fatto è l'unico grande trofeo dall'addio di Ferguson, stagione 2012-2013.

Nel mezzo, fra la vittoria del portoghese e la delusione odierna, c'è stato qualcosa. Una FA Cup e una Coppa di Lega nello specifico, rispettivamente la scorsa stagione e quella prima. Trofei certamente non da buttare via. Ma neanche all'altezza della storia, delle aspettative e delle spese di un club come il Manchester United.