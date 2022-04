Italiano: "Risultato pesante ma niente drammi. Prestazioni di livello con Inter e Napoli, ci riproveremo col Milan"

Fonte: tuttomercatoweb.com

Queste le parole di Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, dalla sala stampa dello stadio Artemio Franchi dopo il clamoroso ko dei viola contro l’Udinese: “Nel primo tempo abbiamo giocato bene ma loro hanno avuto due occasioni e hanno fatto gol, con il cinismo che spesso ci manca. Nella ripresa superare il loro sbarramento non era facile, è stata una giornata storta ma nell’arco del campionato può capitare. Mi dispiace per i ragazzi che hanno dato tutto: il risultato è pesante ma non vedo l’ora di parlare domattina coi miei ragazzi. Non voglio rovinare un finale di stagione importante”.

Sugli obiettivi: “Non si possono fare drammi, non dobbiamo pensare che in queste quattro partite potevamo fare di più. Penseremo solo al Milan e poi si vedrà".

Sulle ultime partite contro le big: “Le tabelle e i calcoli centrano poco: in Serie A non puoi pensare di vincere ovunque o di non subire gol. Abbiamo quattro gare complicate, contro squadre che si giocano qualcosa come noi. Rispetto alle altre sconfitte quella di oggi è diversa. Il risultato è troppo rotondo. Mancano 20 giorni, inutile fare drammi. A San Siro e al Maradona abbiamo fatto prestazioni di livello, ci riproveremo a Milano”.