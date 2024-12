Ivan Juric è il nuovo allenatore del Southampton in Premier League

Nonostante un'esperienza fallimentare sulla panchina della Roma, nell'interregno tra Daniele De Rossi e Claudio Ranieri, il tecnico Ivan Juric ha già trovato una nuova sistemazione, in un campionato top. L'ex allenatore giallorosso è divenuto ufficialmente il nuovo tecnico del Southampton in Premier League. La squadra britannica, neopromossa, si trova in una situazione molto complicata di classifica: ultimissimo posto con 5 punti e una sola vittoria. La salvezza dista nove punti: il lavoro da fare sarà tanto.

Il comunicato del Southampton: "Il Southampton Football Club è lieto di confermare Ivan Jurić come nuovo allenatore della Prima Squadra Maschile, soggetto all'approvazione finale del permesso di lavoro".