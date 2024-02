J. Zanetti: "E se mio figlio volesse giocare nel Milan? Non credo sia possibile"

vedi letture

Ospite di BFF – Best Friend Florencia, prodotto da One Podcast, il vicepresidente dell'Inter, Javier Zanetti, ha parlato dei suoi figli, rispondendo anche alla domande sulla possibilità di vederne uno in rossonero: "Diciamo che sono tutti e tre diversi, Sol ha 18 anni ed è la principessa della famiglia. Nacho, di 15, non ama pettinarsi. Mi fa morire, ha portato la calma in famiglia: voi fate quello che volete, io sono qua. Il più piccolino, Dominic, è un mix di tutta la famiglia.

I maschietti giocano tutti a calcio?

"Sì, sì. Nacho futsal, e Dominic nell'accademia dell'Inter. Se vorranno fare i calciatori non ci saranno problemi".

E se Nacho ti dicesse di voler giocare nel Milan?

"No… Non credo che sia possibile. Vediamo quando arriverà quel momento".

L'aneddotto su Baggio. "Lui è fanatico dell'Argentina, pensa che mi ha regalato il mio primo cane. Mi fece una sorpresa, da lì ci siamo innamorati dei labrador".