Jack Bonaventura festeggia 30 anni

La stagione 2018/2019 è stata nefasta per lui: l'ultima presenza il 25 ottobre 2018 in Europa League a San Siro contro il Betis, poi l'infortunio, l'intervento al ginocchio e il lungo stop. Giacomo Bonaventura ha rimesso piede in campo lo scorso 3 agosto al Principality Stadium di Cardiff nella sfida di ICC 2019 contro il Manchester United. Poi qualche minuto a disposizione anche a Pristina nell'amichevole con il Feronikeli.

Un recupero più rapido del previsto, frutto della voglia di Jack di tornare a disposizione di Mister Giampaolo il prima possibile. Oggi, giovedì 22 agosto, Giacomo festeggia un traguardo importante, che è quello dei 30 anni: l'augurio, per il Club e per tutti i tifosi rossoneri, è che la sua stagione possa regalargli le meritate soddisfazioni, di squadra e personali. Buon compleanno Jack!