Jacobelli: "Anche il casting per il Ds dimostra come sia indispensabile fare chiarezza"

Il casting per il nuovo direttore sportivo del Milan non trova una sua risoluzione. Anzi, ogni giorno arrivano nuove indiscrezioni che testimoniano come la scelta sia ancora ben lontana dall'essere fatta per la dirigenza rossonera. A tal proposito, oggi la redazione di Sky Sport ha riportato come sarebbero in rialzo le quotazioni di Tony D'Amico. Questa notizia, ma più in generale la situazione globale, è stata commentata dall'ospite abituale, il collega Xavier Jacobelli.

Le parole di Xavier Jacobelli sul casting del Milan per il direttore sportivo: "È una questione di chiarezza. Sapere esattamente chi nel Milan fa che cosa, chi si occuperà del mercato estivo che come è noto non comincia il 1° luglio ma la strategia va impostata prima. Anche questo casting per il Ds, con saliscendi di candidature, dimostra come ci sia la necessità indispensabile di fare chiarezza: capire quali siano i margini di manovra, i poteri di Ibrahimovic, il ruolo di Furlani… Noi eravamo abituati a una società in cui i ruoli erano molto chiari e precisi: Berlusconi, Galliani, Braida e Ramaccioni. L’errore fatale è stato quello di licenziare in maniera brusca e urticante Maldini e Massara".