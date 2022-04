Jacobelli: "Come mai Juve, Real e Barça continuano a voler partecipare alle competizioni Uefa?"

MilanNews.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il giornalista e direttore Xavier Jacobelli si è così espresso a TMW Radio sul processo tra UEFA. Super League: "Era una mossa preventivabile, alla luce anche delle ultime sortite pubbliche di Ceferin e Al Khelaifi. E' evidente che si vada verso una battaglia legale tra Uefa e le tre società rimaste in Superlega. Rimane un dato di fatto: la Superlega nacque il 20 aprile 2021 e morì nell'arco di 48 ore sotto la rivolta dei tifosi e della politica europea ed era un progetto per trovare nuove fonti di guadagno. La domanda però è: perché tutto questo deve andare a scapito della meritocrazia? E poi come mai i tre club superstiti continuano a voler partecipare alle competizioni UEFA? Non è una contraddizione questa?".