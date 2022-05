Jacobelli: "Credo che al Lione si stiano mangiando le mani per non aver creduto in Kalulu"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Xavier Jacobelli, intervenuto a Sky Sport 24, ha parlato così del giovane difensore rossonero Pierre Kalulu: “Kalulu è la fotografia più importante del lavoro di Pioli e di Maldini e Massara, stiamo parlando di un ragazzo che il 5 giugno compirà 22 anni. Credo che al Lione si stiano mangiando le mani, o comunque si stiano rammaricando per non aver creduto fino in fondo in questo giocatore che in questa stagione ha registrato progressi formidabili. Con Tomori forma una delle migliori coppie difensive del campionato. È la sua giovanissima età a lasciar presagire ulteriori progressi”.