Jacobelli e l'aneddoto del Milan di Sacchi che gli ricorda lo stile di Pioli

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

"Prima del debutto in Coppa Campioni del Milan di Sacchi, fu rivolta al tecnico una domanda su come stesse. Sacchi rispose: 'Io non sono emozionato. Se mai penso sia preoccupato l'allenatore degli avversari, perché noi siamo il Milan'. Quindi anche le parole di Pioli, che ha inquadrato bene cosa sia il Salisburgo, rispecchino una squadra consapevole della propria forza, smaniosa di mettersi alla prova in Champions League sapendo bene a cosa si va incontro... Non esistono squadre materasso".