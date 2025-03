Jacobelli: "I tifosi del Milan, alla luce della campagna invernale, si aspettavano ben altro rendimento"

vedi letture

Il Milan arriva alla sosta dopo due vittorie consecutive che non cambiano molto lo scenario della propria classifica: ai rossoneri serve un vero e proprio miracolo per rientrare nelle prime quattro posizioni che vorrebbero dire Champions League. Anzi, anche un piazzamento che vale un posto in qualsiasi altra competizione europea non è più così scontato considerando anche il grande affollamento che si sta vivendo in questa stagione in quella zona della classifica. I tifosi del Milan sono in aperta protesta con la società e anche i giocatori non sono esenti dalle critiche dei sostenitori rossoneri.

Questa la lettura del giornalista Xavier Jacobelli ospite a Tutti Convocati sulle frequenze di Radio 24: "Alla luce della campagna di rafforzamento invernale, i tifosi del Milan si aspettavano ben altro rendimento, anche dopo la fulminea vittoria della Supercoppa in Arabia Saudita. I risultati successivi e la bruciante delusione in Champions League sono la base della delusione dei tifosi: ma la stagione è ancora da vivere tutta fino in fondo".