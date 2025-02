Jacobelli: "Leao sa che a seconda della prospettiva europea, la strategia di mercato cambierà"

Xavier Jacobelli, giornalista, è intervenuto in collegamento con gli studi di Sky Sport 24 per parlare della partita che il Milan disputerà contro il Bologna domani sera alle ore 20.45 al Dall'Ara, valida per il recupero della nona giornata di campionato di Serie A Enilive. Jacobelli ha parlato tra le altre cose di Rafael Leao ma anche del possibile nuovo direttore sportivo che il club rossonero potrebbe ingaggiare in vista della prossima stagione.

Le parole di Jacobelli sul ruolo di Leao all'interno del club: "Questa partita è particolarmente importante sia per il Milan che per il Bologna: se vogliono inseguire l'obiettivo della Champions League è evidente che il pareggio non serve a nessuno. Leao è un giocatore perfettamente consapevole di non aver reso secondo le aspettative che lo definivano come uomo in più dei rossoneri. Sa che a seconda della prospettiva europea del Milan a fine stagione, la strategia di mercato cambierà e sarà imperniata anche Leao è un giocatore che piace molto a tanti club ma anche un giocatore su cui il Milan ha fatto un investimento oneroso. Dipende soprattutto da lui".