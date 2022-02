Jacobelli: "Mi auguro che Ibra rinnovi, può fare bene anche nella prossima stagione"

Xavier Jacobelli, direttore di TuttoSport, è intervenuto a Sky Sport 24 commentando la questione legata al rinnovo di Zlatan Ibrahimovic: “Mi auguro che il contratto di Ibrahimovic venga rinnovato. Il valore assoluto del giocatore può risultare molto utile nella prossima stagione non pretendendo che disputi trentotto partite di campionato. Il suo rinnovo è fondamentale anche per la leadership, le cronache rossonere degli ultimi tempi hanno dimostrato la sua importanza. Una figura come Ibrahimovic può fare bene anche nella prossima stagione”.