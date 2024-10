Jacobelli: "Rossoneri di nuovo in corsa anche in Champions, ma bisogna risolvere alcuni problemi.."

A Tmw Radio nel corso dell’Editoriale queste sono state le parole del direttore Xavier Jacobelli nel suo intervento odierno. Le sue considerazioni in merito all'attuale momento dei rossoneri di Fonseca:

"Adesso comunque la squadra è quarta in Serie A e si è rimessa in corsa in Champions League. Bisogna chiaramente risolvere alcuni problemi, incluso quello difensivo, perché in Serie A sono stati subiti nove gol, anche se ne sono stati segnati ben 16. La vittoria in Champopns ad ogni modo è molto importante”.